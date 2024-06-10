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        Haberler Gündem Güncel Kırklareli'nde TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Kırklareli'nde TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        Kırklareli'nde mıcır yüklü TIR devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 11:10 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:15
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        Kırklareli'nde Z.A.G. (35) yönetimindeki TIR, Babatepe mevkisinde devrilerek karşı şeride geçti.

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        Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Sağlık ekipleri, TIR sürücüsü Z.A.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan B.A. ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Z.A.G'nin cenazesi, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna götürüldü.

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        Kazada yola dökülen mıcır ise karayolları ekiplerince temizlendi. Ayrıca kaza nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

        #KIRKLARELİ
        #trafik kazası
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