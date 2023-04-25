Kırklartepe Barajı binlerce dekar araziyi suya kavuşturacak

Yolcu, bölgedeki toprakların verimli olmasına karşın en büyük sorunun sulama olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Topraklarımız verimli olmasına karşın sulama olmadığı için sadece buğday, arpa ve yem bitkisi olarak fiğ ekebiliyoruz ama şu anda istediğimiz tarlaya yonca, korunga, silajlık mısır gibi hayvanlarımız için yem bitkisi ekebileceğiz ve yüksek verim alacağız. O yüzden su bereket, inşallah bizim için de hayırlı olur."