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        Kırkpınar'a gelip cami bahçesinde çadır kuranlardan para alan tuvalet işletmecisine işlem

        Edirne'de bu yıl 662'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde otelde yer bulamayanlar çadırlarda sabahladı. Kentte Hızırbey Camisi'nin bahçesinde çadır kuran güreş severler, tuvalet işletmecisine de 150-200 lira yer parası verdiklerini iddia etti. Şikayet üzerine zabıta ekipleri işletmeci hakkında işlem yaptı.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 11:55
        'Cami bahçesinde kalanlardan para alındı' iddiası
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        Edirne'de bu yıl 662'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için kentte gelenler otellerde yer bulamayınca geceyi kurdukları çadırda geçirdi. Kentte Selimiye Camisi arkasında bulunan Hızırbey Camisi bahçesi ve çevresinde çadır kurup kalanlar ise tuvalet işletmecisinin kendilerinden yer parası aldığını iddia etti. Şikayet üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri işletmeci hakkında işlem başaltı.

        "150 LİRA İŞGALİYE PARASI ÖDEDİK"

        Sakarya Akyazı'dan gelen Mustafa Çalışkan geceyi Hızırbey Camisi bahçesinde kurduğu çadırda geçirdi. Kırkpınar Yağlı Güreşlerine 35 senedir geldiğini ve bu yıl cami bahçesinde çadır kurmak için para istendiğini söyleyen Çalışkan, "Kırkpınar Yağlı Güreşlerine 35 yıldır gelip, çadır kuruyorum. Biz de çadır sevdası var. Hem güreş izlemeye geliyoruz hem de çadır kültüründen geldiği için bunu yaşatıyoruz. Çadırları kurmamız için biz yer gösteren yok ama çadırları kurduğumuz için işgaliye parası ödüyoruz. Caminin bahçesinde tuvalet bekçisi bizlerden para alıyor. Cami içinde kalmak için çadır başı geceliği 150 lira ödedik" diye konuştu.

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        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini izlemek için Balıkesir'den gelen Bahattin Arıcı da, "Otellerde yer bulamadıkları için değil temiz havanın tadını çıkarmak için çadırda kaldıklarını belirterek, "Edirne'de Kırkpınar Yağlı Güreşlerine 18 yıldır aralıksız geliyoruz. Her yıl rahat ediyorduk ama bu yıl yağmurdan dolayı bayağı sıkıntı yaşadık. Temiz hava alıyoruz daha rahat. Otellerde de yer yok ama biz bilerek açık havayı tercih ediyoruz" dedi.

        "PAZARLIK YAPTIM, 150'YE ANLAŞTIK"

        Burdur'dan gelen Ahmet Yıldız ise cami içinde "Kırkpınar Yağlı Güreşlerine 35 yıldır geliyorum. Edirne'de otellerde yer bulamadık bir de fiyatları yüksek olduğu için çadırda kalmaya karar verdik. Biz burada çadır kurmak için para verdik. Bizden çadır başı 200 TL istediler. Pazarlık yaptım, 150 liraya anlaştık. Çadırlarımız zarar görmesin diye bizde para vermek zorunda kaldık" dedi.

        Sakarya'dan gelen Rahmi Özmert de Hızırbey Camisi bahçesinde kaldıkları için cami imamının kendilerine tepki gösterdiğini iddia etti.

        Güreşleri izlemek için 25 yıldır Edirne´ye geldiğini ifade eden Özmert, "Biz bu şekilde kalmaktan memnun oluyoruz. Dün akşam bizi burada rahatsız ettiler, resmen bizi kovdular. Cami imamı bizi burada rencide etti, 'Size hakkımı helal etmiyorum, siz rezil insanlarsınız' diyerek hakaret etti. İmam 'Müftü bize bu şekilde söylüyor' dedi. Ben de, 'Sayın hocam ben 25 yıldır buraya geliyorum böyle bir şey görmedik' dedim. Edirne'de dışarıda kalıyoruz ama esnafa ve kente faydamız oluyor. Biz güreşlere, güreş sevdasıyla gelip burada yağmura tüm olumsuzluklara katlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

        "YER PARASI DEĞİL TUVALET PARASINI PEŞİN ALDIM"

        Hızırbey Bey Camii'nde tuvalet işletmecisi Nazmi Çelik de, kimseden yer parası almadığını belirterek, "Kimseden çadır parası aldığımız yok, sadece tuvalet ücreti alıyoruz. Tuvalet ücretlerini peşin alıyoruz. Bir çadırda 5 kişi kalıyor, biz de 50 ila 150 lira arasında para alıyoruz. Parayı peşin alıp, tuvaleti kullandıkça parayı düşüyoruz. Allah'ın evinden kimse para alamaz. Herkes bunu böyle bilsin, biz burada 7-24 hizmet veriyoruz" dedi.

        #edirne
        #Kırkpınar
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