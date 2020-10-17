Halk takvimine göre doğada her şeyin bir zamanı vardır. Bugün "kocakarı" takvimine göre Kırlangıç Fırtınası yaşanacak. Peki, Kırlangıç Fırtınası nedir? Kırlangıç Fırtınası anlamı ne?

KIRLANGIÇ FIRTINASI NEDİR

Teknoloji henüz bu kadar gelişmemişken doğanın dilini anlamak için kullanılan bir takvim vardı. Bu takvim kimisine göre halk takvimi, kimisine göre kocakarı takvimi, kimisine göre fırtına takvimi olarak biliniyor. Balıkçıların, gemi kaptanlarının, deniz seyir subaylarının, donanma gücünün, ticari deniz kaptanlarının ve kıyı yelkencilerinin, yıllarca yaptığı gözlemler ve deneyimler sonucunda oluşan bu takvim hem denizcilikte hem de tarımda sıkça başvurulan bir kaynak olarak hala kullanılıyor.

Bugün 17 Ekim Kırlangıç Fırtınası. Kırlangıç Fırtınası ülkemize 2 defa uğruyor. Biri, Nisan ayının 8. gününde, kırlangıçların gelmesiyle olurken diğeri de Ekim ayının 17. gününde kırlangıçların göçünün başlamasıyla oluyor. Bu takvimde yer alan fırtınaların bir çoğu, 2-3 gün sapmayla da olsa gerçekleşiyor.

2020 FIRTINA TAKVİMİ

02 OCAK Fırtına (3 gün)

08 OCAK Zemheri Fırtınasının başlaması (Zorlu kış şartları)

12 OCAK Fırtına (2 gün)

14 OCAK Karancalos Fırtınası (Kış cini)

17 OCAK Fırtına (2 gün)

23 OCAK Fırtına

25 OCAK Kış şiddeti Fırtınası

28 OCAK Ayandon Fırtınası (2 gün) ( Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı yeni adı

ile Hamamlı Köyü mevkii, 1800'lü yıllarda kışın gemilerin fırtınalı

tabiatı nedeniyle yanaşamadığı eski bir liman)

30 OCAK Zemherinin Sonu

31 OCAK Balık Fırtınası (Balıkların Karadeniz’den Marmara denizine geçtiği tarih)

01 ŞUBAT Hamsi Fırtınası (Hamsinin bol ve olgun olduğu dönem)

04 ŞUBAT Fırtına (3 gün)

10 ŞUBAT Fırtına (3 gün)

13 ŞUBAT Fırtına

20 ŞUBAT 1.Cemrenin Düşmesi (Havaya)

23 ŞUBAT Fırtına (2 gün)

27 ŞUBAT 2. Cemrenin Düşmesi (Suya)

01 MART Fırtına

06 MART 3.Cemrenin Düşmesi (Toprağa)

11 MART Berdül’aczin Başlaması, Kocakarı Soğukları (Daha çok yaşlıların

etkilendiği kemikleri sızlatan görece soğuklar)

12 MART Hüsun Fırtınası ( Tabiatı Mülayim olan)

15 MART Fırtına

17 MART Bardül’aczin sonu

23 MART Koz Kavuran Fırtınası (2 gün) (Kuzey Ege ve Marmara’nın batı

kesiminde etkili olan lodos fırtınası)

26 MART Çaylak Fırtınası (Kış sonunda veya başında olan öncü/artçı fırtına)

29 MART Fırtına

30 MART Fırtına (3 dokuzların ikincisi)

08 NİSAN Kırlangıç Fırtınası (2 gün) (Kırlangıçların Anadolu'ya geliş zamanı)

09 NİSAN Fırtına (3 dokuzların üçüncüsü)

11 NİSAN Fırtına (2 gün)

16 NİSAN Kuğu Fırtınası (3 gün) (Sayılı sert fırtınalardan birisi)

21 NİSAN Sitte-i Sevr’in başı (Güneşin Sevr burcunda girdiği dönem)

26 NİSAN Sitte-i Sevr’in sonu (Güneşin Sevr burcundan çıktığı dönem)

29 NİSAN Fırtına (3 gün)

04 MAYIS Çiçek Fırtınası (Bitkilerin çiçek açtığı dönem)

07 MAYIS Fırtına (2 gün) Doğu rüzgarları dönemi

11 MAYIS Mevsimsiz soğuklar (3 gün)

17 MAYIS Filizkıran Fırtınası (Bitki filizlerinin kırıldığı yaklaşık 8 şiddetinde fırtına)

19 MAYIS Kokulya Fırtınası (2 gün) (İpek böceğinin kozası, koza örme zamanı)

21 MAYIS Ülker Fırtınası (Ülker Takım Yıldızı)

30 MAYIS Kabak Meltemi (2 gün) (Yaz sıcakların başlama dönemi)

31 MAYIS Bevarih rüzgarlarının başlaması (Şiddetli sıcak ve rüzgarlar-Samyeli)

02 HAZİRAN Fırtına

03 HAZİRAN Filiz Koparan Fırtınası (3 gün) (Yaklaşık 8 şiddetinde fırtına)

10 HAZİRAN Ülker Doğumu Fırtınası (3 gün) (ÜTY'nın boğa burcunda görülmesi)

22 HAZİRAN Fırtına

23 HAZİRAN Gün dönümü Fırtınası (Güneşin dünyaya en uzak olduğu dönem/Yaz)

27 HAZİRAN Kızıl Erik Fırtınası (2 gün) (Avrupa eriği sınıfında çiçek açma dönemi)

01 TEMMUZ Yaprak Fırtınası (Tüm bitkilerin yapraklandığı yeşil dönem)

03 TEMMUZ Sam Yelleri (Sıcak rüzgarlar)

06 TEMMUZ Fırtına (2 gün)

09 TEMMUZ Çark Dönümü Fırtınası (3 gün)

10 TEMMUZ Bevarih rüzgarlarının sonu (Şiddetli sıcak ve rüzgarların sonu)

11 TEMMUZ Fırtına (2 gün)

16 TEMMUZ Fırtına (2 gün)

18 TEMMUZ Sıcakların artması

20 TEMMUZ Gün Dönümü Fırtınası (Güneşin dünyaya en uzak olduğu dönem/Yaz)

25 TEMMUZ Fırtına (2 gün)

30 TEMMUZ Kızıl Erik Fırtınası (Avrupa eriği sınıfında meyve verme dönemi)

03 AĞUSTOS Doğum günü Fırtınası (Marmara'da yavru doğumlarının arttığı dönem)

14 AĞUSTOS Fırtına

17 AĞUSTOS Fırtına

19 AĞUSTOS Fırtına

20 AĞUSTOS Fırtına (2 gün)

23 AĞUSTOS Sam yellerinin sonu (Sıcak rüzgarların sonu)

02 EYLÜL Mihrican Fırtınası(Sonbaharın başlangıç dönemi)

07 EYLÜL Bıldırcın Geçimi Fırtınası(Poyraz rüzgarları ile Karadeniz'e göç)

13 EYLÜL Çaylak Fırtınası (Kış sonunda veya başında olan öncü/artçı fırtına)

19 EYLÜL Fırtına

25 EYLÜL Fırtına

28 EYLÜL Kestane Karası Fırtınası (Marmara'da balığın bollaştığı dönem)

30 EYLÜL Turna Geçimi Fırtınası (Turnaların göç zamanı)

03 EKİM Kuş Geçimi Fırtınası (Anadolu'daki son kuşların göç etmek dönemi)

04 EKİM Koç Katımı Fırtınası (Sürüden ayrılan koçların sürüye geri salındığı zaman)

09 EKİM Yaprak Dökümü Fırtınası (Doğanın yaprak dökerek kışa hazırlanma dönemi)

14 EKİM Meryemana Fırtınası ( Gökgürültülü ve şimşekli, yağış düşüren fırtınalar)

17 EKİM Kırlangıç Fırtınası (Kırlangıçların Anadolu'dan göç zamanı)

18 EKİM Koz Kavuran Fırtınası (Kuzey Ege ve Marmara'nın batısındaki lodos

fırtınası)

21 EKİM Bağ Bozumu Fırtınası (Bağlardaki üzümlerin toplanma dönemi)

28 EKİM Balık Fırtınası (Balıkların Marmara denizinden Karadeniz'e geçtiği dönem)

02 KASIM Kuş Geçimi Fırtınası (Anadolu'da kalan son kuşların ayrılma dönemi)

07 KASIM Kasım Fırtınası

11 KASIM Mevsimsiz Sıcaklar

12 KASIM Lodos Fırtınası

17 KASIM Koç Katımı Fırtınası (Sürüden ayrılan koçların sürüye geri salındığı zaman)

28 KASIM Fırtına

02 ARALIK Ülker Dönümü Fırtınası (ÜTY'nın boğa burcundan ayrılması)

04 ARALIK Fırtına (2 gün)

06 ARALIK Kuzey Rüzgarları

06 ARALIK Zemheri Fırtınası (Zorlu kış şartları)

09 ARALIK Karakış Fırtınası (2 gün)

19 ARALIK Fırtına

21 ARALIK Gün Dönümü Fırtınası (Güneşin dünyaya en uzak olduğu dönem/Kış)

28 ARALIK Fırtına

31 ARALIK Fırtına