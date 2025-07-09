Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel önümüzdeki günleri değerlendirdi...

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in değerlendirmesi şöyle: Türkiye’de 2025 yazının bugüne kadarki en sıcak günlerini yaşıyoruz. Gelecek 36 saat daha “aşırı sıcaklar” ülke genelinde etkili olacak.

Perşembe ve Cuma ise Balkanlar üzerinden serin hava geliyor. Fakat bu serinlik Marmara ve Karadeniz ile İç Anadolu’nun bir kısmında hissedilecek. Ege ve Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu aşırı sıcak günler geçirmeyi sürdürecek görünüyor.

HİSSEDİLEN SICAKLIKLAR 45-48 °C OLABİLİR

Büyük şehirlerde otomobil, baca gazları, asfalt ve koyu zeminler, klima dış üniteleri gibi ısı kaynakları ile birleşen yaz sıcakları, İstanbul gibi merkezlerde hissedileni 45°C - 48°C’lere kadar taşıyabilir. Isı adası etkisi dediğimiz bu durumu kışın ayrı, yazın ayrı etkisiyle metropollerin gelecekte de karşısında gittikçe büyüyen bir yapay etki olacak. Şehirleşme, bir bölgede yıllık ortalama sıcaklıkların yükselmesine yol açıyor. Esintili ve daha yüksek rakımlı yerlerde ise hissedilen sıcaklıklar 38-40°C’lere kadar düşebiliyor.

Meteorolojik kayıtlara bakılınca Güneydoğu’da ve İç Anadolu’da çeşitli merkezlerde en yüksek hava sıcaklığı rekoru 9 Temmuz Çarşamba kırılabilir. Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep’in iç kesimleri 43°C’nin de üstüne çıkabilir. Bu kadar yüksek sıcaklıklarda saat 11:00 ila 17:00’de gölgede ve ulaşabildiğimiz serin yerlerde kalalım.