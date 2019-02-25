Oscar ödülleri gecesinde kırmızı halıya Charlize Theron bombası düştü. Oscarlı yıldız daha kırmızı halıya gelmeden hazırlanırken çekilen fotoğrafları Instagram story'lerinde görülünce olay oldu. Birçok takipçi sosyal medyada "Herkes eve gidebilir gecenin yıldızı belli oldu" yorumları yaptı. Theron'un mavi kıyafetiyle ve derin sırt dekoltesiyle kıyafeti ödülleri gölgede bıraktı.





Oscar'ın kırmızı halı geçişinden fotoğraflar













Oscar'ın kırmızı halı geçişinden fotoğraflar