Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla "Kırmızı Kamyon", heyecan dolu yeni tanıtımıyla büyük merak uyandırdı. İtfaiyecilerin beraber verdikleri mücadelelerin dikkat çektiği tanıtımda aksiyon sahneleri nefesleri kesiyor.

KAHRAMANLARIN HİKAYESİNİ ANLATAN "KIRMIZI KAMYON" ÇOK YAKINDA SHOW TV'DE BAŞLIYOR!

İtfaiyecilerin hayatları, aşkları, mutlulukları, kırgınlıkları ve birbirleri arasındaki müthiş bağı konu alan dizi, sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dramatik hikayesi ile aksiyonu bir araya getirecek olan Kırmızı Kamyon, izleyicileri derinden etkileyecek.

'Kırmızı Kamyon'un zengin kadrosunda, Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Fatih Al, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Toprak Sağlam, Süreyya Kilimci, Onur Yar, Tuğçe Karabayır ve Feriha Eyüboğlu gibi başarılı isimler bir araya geliyor. Yönetmenliğini Osman Kaya'nın yaptığı dizinin senaryosu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan'ın imzasını taşıyor.

'Kırmızı Kamyon' çok yakında Show TV'de başlıyor!

İşte Kırmızı Kamyon'un Tanıtımı;