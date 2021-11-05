Kırmızı Oda dizisine, 7 yıldır ekranlardan uzak olan oyuncu Meltem Cumbul dahil oldu. İzleyiciler Meltem Cumbul kimdir? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Meltem Cumbul hakkında...

MELTEM CUMBUL KİMDİR?

5 Kasım 1969 yılında İzmir'de doğan Meltem Cumbul'un babası Akşehirli, annesi İzmirlidir. 1983 yılında İzmir Türk Kolejinde başladığı liseden 1987 yılında Ata Kolejinden mezun oldu. 1991'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Drama Ana Sanat Dalından mezun oldu.

Meltem Cumbul'un kariyeri; Berlin Altın Ayı ödülünü almış Duvara Karşı'nın da (Head On) aralarında olduğu on altı sinema filmi, 'Türkiye televizyon tarihinin en çok izlenen dizisi' olma başarısını kazanmış Yılan Hikayesi'nin de aralarında olduğu altı dizi; Smokey Joe's Cafe, Taming of the Shrew gibi müzikal ve tiyatro oyunları ile Palm Springs, Queens, Ankara ve Antalya Altın Portakal Film festivalleri dâhil olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok ödüle sahiptir.

2004 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nı Korhan Abay ile birlikte sunmuştur.

2005 yılından itibaren üç yıl süreyle, Los Angeles'ta Eric Morris'in kendisiyle yaptığı çalışmalar sonucunda öğrendiği metodu, mezun olduğu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde hâlen öğretmektedir.