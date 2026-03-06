Canlı
        Kırmızıda geçti, durağa daldı iddiası!

        İstanbul Kartal'da iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen araç, hafriyat kamyonuna çarptıktan sonra durağa daldı. Olayda araçtaki 2 kişi yaralandı

        Giriş: 06.03.2026 - 10:28
        Kartal Sahili'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın durağa daldığı kazada 2 yolcu hafif yaralanırken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

        İHA'nın haberine göre olay, saat 08.30 sıralarında Kartal Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen araç, hafriyat kamyonuna yandan çarptı.

        ARAÇTAKİ 2 YOLCU YARALANDI

        Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yol kenarında bulunan otobüs durağına daldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 yolcu hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, durakta yolcu bulunmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti. Durağa dalan otomobilde büyük maddi hasar oluştu. Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle sahil yolu Kartal-Pendik istikametinde uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Bursa'da güzellik merkezinde 2 kişi başından vurulmuş halde bulundu: 1 ölü, 1 yaralı

        Bursa'da bir güzellik merkezinde eski sevgili oldukları iddia edilen Nagihan K. ve Halit D. başından vurulmuş halde bulundu. Nagihan K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Halit D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (DHA)

