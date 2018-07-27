Minicik, sekiz bacaklı bir yaratığın pusuda beklediğini ve siz uyumaya başladığınızda ziyafet çekmeye başladığını söyleseydik ne yapardınız?

Çoğumuz emekleme, yemek yeme, uyku sırasında vücudumuzda ortaya çıkan milyonlarca akara karşı kayıtsız kalıyoruz. Ama bu onların olmadığı anlamına gelmiyor.

İŞTE EN ÇOK VE EN AZ UYUYAN MİLLETLER

'YAĞLI CİLTLERİ TERCİH EDİYOR'

Daily Mail'in haberine göre; Demodeks folikulorum adı verilen akarlar, kulakta, kaşta ve kirpikte yaşıyor. Örümcek ailesinden olduğu düşünülen bu şeffaf parazit bir milimetrenin üçde biri boyunda...

Uzmanlar yüz akarlarının diğer insanlarla doğrudan yüz temas ile bulaştığını söylüyor. Ayrıca çoğu insan için zararsız olan akarlar, bazı insanlarda ise ciddi cilt promlemlerine yol açabiliyor.

Mikroskop altına konulan bir kirpik ya da kaşın her şeyi ortaya çıkaracağını söyleyen uzmanlar, akarların çoğunlukla yağlı ölü deri hücrelerinden beslendiğini belirtiyor.



Demodeks hastalık olarak bilinen yüz akarının çeşitli türleri var ve kulak, kaş, kirpik, göğüs ucu ve genital bölgede de görülebiliyorlar.

EĞER GECELERİ SIK SIK UYANIYORSANIZ...

GÜL HASTALIĞINA SEBEP OLABİLİR!

Akar, kirpikte iki ila üç hafta yaşıyor ancak bu süre içinde, dişilerin yağ bezlerine yakın saç köküne 15 ila 20 yumurta bırakması sebebiyle çoğalıyorlar.



Akarların zararlı olmadığı belirtilse de deri (gül hastalığı) ve göz hastalıkları ile ilişkili olabileceği düşünülüyor. Gül hastalığı yaklaşık her 10 kişiden birinde görülüyor ve genelde 30 yaşından sonra ortaya çıkıyor.

GÖZ KAPAĞINIZDA VE KAŞINIZDA KAŞINTI VARSA...



Kişi akarların istilasına maruz kaldığında ise ilk uyandığında göz kapağında ve kaşında kaşıntı meydana gelir. Bu durumda bir uzmana gitmekte fayda var. Ama çoğumuz için bu minik yaratıkları gözle göremiyor olmak bile yeterli olacak.