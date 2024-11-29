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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kırsal kalkınma desteklerinde süre uzadı - İş-Yaşam Haberleri

        Kırsal kalkınma desteklerinde süre uzadı

        Kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 30 Nisan 2025'e kadar uzatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 10:45 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:45
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        Kırsal kalkınma desteklerinde süre uzadı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Tebliğle kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma sürelerinde değişiklik yapıldı.

        Buna göre, mücbir sebepler hariç, hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının kasım ayının son iş günü olan projelerin tamamlanma süresi 30 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.

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