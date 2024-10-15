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        Kilis'in kırsal kalkınmasında kadın eli

        Kilis'in köylerinde tarımdan besiciliğe kadar üretimin hemen hemen her safhasında yer alan kadınlar kırsal kalkınmada aktif rol üstleniyor. Aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla tarlalarına ektikleri ürünleri çapalayan kadınlar, bugünlerde kışlık yiyecekler için mesai harcıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, "Kırsal kalkınmanın temeli olan aile işletmelerimizin en önemli dayanağı kadınlarımız ülke tarımı için yapı taşı özelliğindedir. Kırsal alanların kalkınması için kadınlarımızın aile işletmeleriyle beraber üretimde kalmalarının temenni ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 16:41 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:41
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        Kilis'in köylerinde tarımdan besiciliğe kadar üretimin hemen hemen her safhasında yer alan kadınlar kırsal kalkınmada aktif rol üstleniyor.

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        Erkeklerin bile zorlandığı işlerden kaçınmayan kadınlar, traktör ile tarlaya giderek bir yandan tohum ekiyor bir yandan da hasat yapıyor.

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        Aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla tarlalarına ektikleri ürünleri çapalayan kadınlar, bugünlerde kışlık yiyecekler için mesai harcıyor.

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        Orta Beşenli köyünde yaşayan Gülnaz Doğanyılmaz, köyde yaşamanın çok güzel olduğunu ve insana huzur verdiğini söyledi.

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        Köydeki yaşamın, samimiyetin ve huzurun hiçbir yerde bulunamayacağını anlatan Doğanyılmaz, "Köyde bahçede her şeyimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Mevsime göre biber, patlıcan, kavun yetiştiriyoruz. Tarlada bütün işleri biz yapıyoruz. Tarla haricinde hayvanlara bakıyor, ev işlerini de aksatmıyoruz" dedi.

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        Köyde yaşamanın zorluğunun da güzelliklerinin de olduğunu belirten 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Doğanyılmaz, "Bizim bütün gelirimiz çiftçilik üzerine. Çocukları çiftçilikten kazandıklarımız ile okutup evlendirdik. Tüm birikimimizi çiftçilik ile kazandık" ifadesini kullandı.

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        Beş çocuk sahibi Firdevs Doğanyılmaz da köyde mesainin sabahın erken saatlerinde başladığını ifade etti.

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        Sabah kalkınca ilk iş olarak hayvanların bakımını ile ilgilendiklerini söyleyen Doğanyılmaz, "Saat 07.00-08.00'e kadar hayvanlarımıza bakarız. Ondan sonra tarlaya giderek çalışırız. Öğlen eve gelip yine hayvanların tekrar bakımını yapar yine bahçeye gideriz. Köy kadını olarak bütün zorluklara katlanırız. Her işimizi kendimiz yaparız. Kadın isterse her şeyi yapar" ifadelerini kullandı.

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        İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük de kırsal kalkınmanın en önemli dayanağının kadın çiftçiler olduğunu belirterek şunları söyledi: "Kırsal kalkınmanın temeli olan aile işletmelerimizin en önemli dayanağı kadınlarımız ülke tarımı için yapı taşı özelliğindedir. Bakanlığımızla tarımsal üretim planlamamızın en önemli yapı taşı olan yeni destekleme modelimizle aile işletmelerimizle beraber kadın üreticilerimize de pozitif ayrımcılık yaparak üretimde kadın emeğinin değerini bulması istiyoruz. Kırsal alanların kalkınması için kadınlarımızın aile işletmeleriyle beraber üretimde kalmalarının temenni ediyoruz."

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        Küçük, ülke tarımının kırsalda yükünü taşıyan kadınların, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı.

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        #yerel haberler
        #kilis haberleri
        #kadın çiftçi
        #Kırsal kalkınma
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