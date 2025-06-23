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        Bakanlığın projesi kapsamında kırsaldaki çocuklara portatif yüzme havuzu

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Antalya'nın kırsalındaki 14 bölgeye portatif yüzme havuzları kuruldu. Çocuklar bu havuzlarda hem yüzme öğrenecek hem de yaz boyunca serinleyebilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "Bakanlığımızın illerimize gönderdiği portatif havuzlarla eğitimler veriyoruz. İnanılmaz çok talep görüyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:20 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:20
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        Okulların tatil olması ve havaların ısınmasıyla Türkiye'nin birçok bölgesinde deniz, havuz, göl ve gölet gibi yüzme alanlarına ilgi artıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında da yüzme havuzu olmayan özellikle de kırsal veya dezavantajlı bölgelere portatif havuzlar kuruluyor.

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        Bu havuzlarda yaz tatili boyunca öğrencilere hem yüzme kursları veriliyor hem de yüzme etkinlikleri düzenleniyor. Antalya'da bu proje kapsamında deniz ve havuzlara ulaşım problemi veya imkan sorunu yaşanan bölgelere, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce portatif havuzlar kuruldu.

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        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "Ülkemiz artık spor tesis anlamında Avrupa'nın en modern tesislerinde olan tüm ekipmanlarla en güzel tesislerle gençlerine ve çocuklarına spor eğitimi gerek performans gerek bir hobi ya da bir spor branşıyla uğraşmak anlamında imkanlar sunuyoruz. Bunlardan biri de yüzme havuzlarımız. Yüzme, bizim yaşadığımız şehrimiz için olduğu kadar 81 ilimizde de çocuk ve gençlerin en çok talep gösterdiği önemli branşlardan biri. Yüzme havuzumuz olmayan ilçelerimizde çocuklar ve gençlere yüzme öğretmek adına bakanlığımızın illerimize gönderdiği portatif havuzlarla eğitimler veriyoruz. İnanılmaz çok talep görüyor" dedi.

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        "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle çıkılan bu yolda Türkiye genelinde artık milyonlarca genç ve çocuğa yüzme öğretildiğini anlatan Gürhan, "Yüzme eğitimlerimiz devam ediyor. Akseki'de, İbradı'da yüzme havuzumuzun olmadığı ilçelerimizin tamamında 14 portatif yüzme havuzumuzla bu gençlerimize yüzme eğitimi veriyoruz. Bunun yanında yüzme tesislerimizde de inanılmaz bir yüzme talebi var. Bu şehrin bütün gençlerine, bütün çocuklarına ve yüzme bilmeyen yetişkinleri için saatleri oluşturduk. Yetişkinlerimize dahi yüzme eğitimleri veriyoruz" diye konuştu.

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        Tesislere uzak olan bölgelerde, havuzu olan sitelerde uygun şartlar oluşturulduğu durumda, antrenör görevlendirildiğini kaydeden Yavuz Gürhan, "Belirlenen saatlerde biz gidip yüzme eğitimleri veriyoruz. Her çocuğumuz yüzme öğrensin, her çocuğumuz bir spor branşıyla muhakkak uğraşsın istiyoruz. Portatif havuzlar için yüzme bilen ve bilmeyenlerin gruplarını ayırıyoruz. Örneğin Akseki'de kurulan portatif havuzdan yüzme eğitimleri dışında yüzme bilen çocuklar da faydalanıyor. Gün boyu bölgesine ve iklimine göre, faydalanma süresine göre herkesi havuzlarımızda yüzme öğretmeye, yüzme biliyorsa onlara oluşturduğumuz farklı gruplarla, yüzme eğitimlerini almalarına devam ediyoruz. Zaman zaman burada yetenekli gördüğümüz ve diğer akranlarına göre daha yetenekli olan çocukların farklı alanlarında, yüzme kulüplerimizle de temasa geçmelerini sağlayarak performans sporcusuna dönüşme yönünde de onlara destek oluyoruz" dedi.

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        Antalya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Konyaaltı, Kumluca ve Alanya ilçelerinde kuruma ait 3 yüzme havuzu bulunuyor. Bu yıl Elmalı, Korkuteli, Kumluca ve Manavgat dışındaki ilçelerde 14 portatif havuz oluşturuldu. Ayrıca diğer kurumlara ve sitelere ait havuzlar ve sahillerin de kullanıldığı yüzme kurslarında geçen yıl 82 noktada 65 antrenör ile toplamda 91 bin 234 kişiye yüzme kursu verildiği açıklandı.

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        #portatif yüzme havuzu
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