Ambulans buzlanan yolda devrildi: 3 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, akşam saatlerinde Kırşehir-Kayseri karayolunun 5. kilometresindeki şehirlerarası otobüs terminali yakınlarında meydana geldi.

Sedat Oğuz yönetimindeki (55) 40 AHH 593 plakalı ambulans, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. DHA'nın haberine göre; kazada ambulansta bulunan sürücü ile sağlık çalışanları Emre Yıldız (27) ve Ahmet Koçer (26) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.