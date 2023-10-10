Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        65 yaşında üniversite hayali gerçek oldu

        KIRŞEHİR´de 65yaşındaki Hülya Coşkuntuna,  Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü´nü kazandı. Coşkuntuna, "1975 yılında dönemin siyasi zorluğundan dolayı okuyamamıştım. İçimde hep ukde kalmıştı. Okumanın yaşı yok, şu an çok mutluyum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:27 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        65 yaşında üniversite hayali gerçek oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRŞEHİR´de 65yaşındaki Hülya Coşkuntuna,  Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü´nü kazandı. Coşkuntuna, "1975 yılında dönemin siyasi zorluğundan dolayı okuyamamıştım. İçimde hep ukde kalmıştı. Okumanın yaşı yok, şu an çok mutluyum" dedi.

        Kırşehir'de 1975 yılında liseden mezun olan Hülya Coşkuntuna, başarılı bir öğrenci olmasına rağmen dönemin siyasi olayları ve maddi imkansızlıklar nedeniyle çok istediği yüksek öğrenimine devam edemeden iş hayatına başladı. Çocuklarının isteğiyle üniversite sınavına giren Coşkuntuna, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü´nü kazandı. Dönemin siyasi hareketlenmelerinden ve maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamadığını söyleyen Coşkuntuna, "Bu yaşta üniversite imtihanına girerek kazanmak herkes için değişik olabilir ama ben çocuklarımı okuttum. 1974-1975 yıllarında liseden mezun oldum. Liseyi 3'üncü olarak bitirdim. Ama anarşi dönemi olmasından ve ailemin de maddi durumunun iyi olmadığından dolayı, babamın isteğiyle bankada göreve başladım. Daha sonra evlendim ve çocuklarım oldu. 3 kızımı büyüttüm ama ben ekonomik özgürlüğüne alışmış bir bayan olarak tekrar çalışmak istediğim için eşimle konuştuk. Eşimin otelinde işe başladım, 3 yıl boyunca otelin işletmeciliğini yaptım, çalışmayı seven bir insanım" diye konuştu.

        'ŞİMDİ ÜNİVERSİTEDEYİM, İNŞALLAH BAŞARIYLA BİTİRECEĞİM'

        Çocuklarının bu süreçte kendisine destek olduğunu söyleyen Coşkuntuna, "Artık bazı şeyleri yaptıktan sonra bir boşluğum oluştu. Çalışma arkadaşlarımla konuşurken üniversite sınavına girdiklerini duyunca 'Ben de sınava girsem acaba becerebilir miyim?' dedim. Tabii buna çalışmak lazım ama benim çalışmaya da hiç vaktim yoktu. Ben açık öğretimde okumak için müraacat ettim ama küçük kızım ısrarla 'Anne yok 2'nci sınava da gideceksin. Senin bilgilerin daha güzel' dedi. 2'nci sınava girdiğimde sorular bana daha basit geldi ve daha başarılı oldum. Şimdi üniversitedeyim, inşallah başarıyla bitirebileceğim" ifadelerini kullandı.

        'YÜKSEK LİSANS İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM'

        "Çocuklarımın okuması için çok çabaladım" diyen Coşkuntuna, "Çünkü hayatta pişman olduğunuz ne var derlerse bir üniversiteyi bitirememek. Bunu senelerdir söyler dururum. Onun için çocuklarım okusun, diye çok üzerlerine gittim. Büyük kızım elektrik mühendisliğini, ortanca kızım işletme bölümünü, küçük kızım da haberleşmeyi bitirdi. Torunum yaşındakilerle okuyorum. Biraz zor olacak gibi. Ben burada onların annesiyim. Hepsi benim evladım, kendilerine hayat tecrübelerimi aktararak ve sürekli ikazlarda bulunarak, tavsiyelerimi aktarıyorum. Hepsi çok genç. Ben onlara göre çok farklıyım. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi okumak benim içimde hep ukde kalmıştı. Arkadaşlarım hep okudu ben çalışkan bir kızdım. Dönemin siyasi hareketinden dolayı ortalık çok karışıktı. Maddi imkanlarımız yoktu. Şimdiki hedefim üniversiteyi bitirmek, sonrasında da yüksek lisans için mücadele edeceğim. Benimle dalga geçiyorlar. Ama hiç olmayacak bir şey değil."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        Bursa'da 4 metrelik köpek balığı! Tekneye çekemedi! Yüzdürerek getirdi!
        Bursa'da 4 metrelik köpek balığı! Tekneye çekemedi! Yüzdürerek getirdi!
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Gece kulübüne saldırıda 'hatır kurşunu' savunması!
        Gece kulübüne saldırıda 'hatır kurşunu' savunması!
        Ateşten gömlek!
        Ateşten gömlek!
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        IMF Türkiye büyüme tahminini yükseltti
        IMF Türkiye büyüme tahminini yükseltti

        Benzer Haberler

        Üniversite hayaline 65 yaşında kavuştu
        Üniversite hayaline 65 yaşında kavuştu
        KAEÜ'nün 13 projesine TÜBİTAK'tan destek
        KAEÜ'nün 13 projesine TÜBİTAK'tan destek
        Kırşehir'de "cami-engelli" buluşması
        Kırşehir'de "cami-engelli" buluşması
        Kırşehir FSK - Ankaraspor: 0-1
        Kırşehir FSK - Ankaraspor: 0-1
        Kırşehir'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor
        Kırşehir'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor
        Kırşehir FK, teknik direktör Ekrem Al ile anlaştı
        Kırşehir FK, teknik direktör Ekrem Al ile anlaştı