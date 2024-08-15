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        Akaryakıt istasyonuna dalan otomobilin sürücüsü yaya olarak kaçtı

        KIRŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 02:06 Güncelleme: 15.08.2024 - 02:10
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        Akaryakıt istasyonuna dalan otomobilin sürücüsü yaya olarak kaçtı
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        KIRŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı. Otomobilini kaza yerinde bırakan sürücü, yaya olarak kaçtı.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Güneykent yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna girip, pompaya çarptı. Akaryakıt istasyonunda kısa süre panik yaşanırken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kimsenin yaralanmadığı kaza sonrası otomobil sürücüsü yaya olarak olay yerinden kaçtı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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