Akaryakıt istasyonuna dalan otomobilin sürücüsü yaya olarak kaçtı

Kimsenin yaralanmadığı kaza sonrası otomobil sürücüsü yaya olarak olay yerinden kaçtı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Güneykent yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna girip, pompaya çarptı. Akaryakıt istasyonunda kısa süre panik yaşanırken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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