Ampute Futbol Milli Takımı, kuruyan Seyfe Gölü'nde idman yaptı

KIRŞEHİR'de, Balkan Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren Ampute Futbol Milli Takımı, 245 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan ve kuruyan Seyfe Gölü'nde 'İklim değişikliğine farkındalık' adına idman gerçekleştirdi.

Ampute Futbol Milli takımı, 4 gün önce Kırşehir'e gelerek kamp yapmaya başladı. Balkan Şampiyonası öncesi 15 Ekim'e kadar Kırşehir'de kamp yapacak olan milliler, 245 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan ve kuruyan Seyfe Gölü'nde 'İklim değişikliğine farkındalık' adına idman yaptı. Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz, "Doğayla savaş halindeyiz. Eğer kazanırsak kaybedeceğiz. Bize emanet edilen bu güzelim ülkede ve doğada insan elinin değdiği her yerde gerçekten katliam, kuraklık ve felaket oluyor. Ben burayı gerçekten felaket olarak görüyorum. Aşırı sulama ve farklı işlemlerden kaynaklı olarak 245 çeşit kuşun konakladığı ve yaşadığı bir göl yok olmuş durumda. Bu gidişle bizlerden sonraki kuşaklara emanet edilen bu doğayı bir sonraki kuşaklara aktaramayacağız. İnşallah en kısa zamanda gölümüz eski halini alır. Buranın resimlerdeki haline baktığımızda harika bir görüntü olduğunu, kuşların cıvıl cıvıl ötüştüğü bir yer olduğunu gördük. İnşallah kartpostallardaki gördüğümüz Seyfe Gölü eski haline döner" dedi.

MUSTAFA DÜGER: SEYFE GÖLÜ'NÜN ESKİ HALİNE ULAŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ Seyfe Gölü'nün eski haline dönmesi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Kırşehir'i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger ise "Seyfe Gölü bildiğimiz gibi bir sulak alan. İç Anadolu'daki en önemli sulak alanlardan da bir tanesi. Kuşların uğrak yeri, göç yolu üzerindeki uğradıkları, beslendikleri, dinlendikleri ve doğurganlık dönemlerinde türedikleri bir yer. Burası özellikle flamingolar için önemli bir beslenme noktası. Avrupa'dan Afrika'ya giderken kuşlar 4 farklı yoldan gidiyorlar. Bunlardan 2 tanesi Türkiye üzerinden geçiyor. Yine Seyfe Gölü'ne uğrayarak dinleniyorlar ve yollarına devam ediyorlar. Yıllık 500 bin civarında bir flamingo grubu bu bölgeye gelerek dinleniyor, besleniyor. Bu nedenle Seyfe Gölü'nü hepimizin el birliğiyle siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek çalışmalar yapılması gerekiyor. Bizler de Kırşehir'i Koruma Platformu olarak bu mücadeleyi gösteriyoruz. İnşallah Seyfe Gölü'nün eski günlerine ulaşması ve kavuşması için de el birliğiyle çalışarak o günleri göreceğiz" diye konuştu.