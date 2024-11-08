Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

KIRŞEHİR’in Mucur ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Yusuf Erkanlı (23) öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Mucur ilçesi Budak köyü yakınlarında meydana geldi. K.S. (23) yönetimindeki 40 AK 700 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.G. (40) idaresindeki 40 AAH 829 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 40 AK 700 plakalı otomobildeki Yusuf Erkanlı (23) hayatını kaybetti. Sürücüler ile H.B. (56) ise yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Erkanlı’nın cenazesi ise otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.