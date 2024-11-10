Kırşehir FSK: 1 - Bursaspor: 2
SAHA: Kırşehir AhiHAKEMLER: Erdal Yılmaz, Akın Karabacak, Çağrıcan PazarcıklıKIRŞEHİR FSK: Gökhan Köstereli, Emre Can Coşkun, Muzaffer Kahrıman, Furkan Tütüncü, Ömer Faruk Aydemir, Caner Uzun (Dk.
SAHA: Kırşehir Ahi
HAKEMLER: Erdal Yılmaz, Akın Karabacak, Çağrıcan Pazarcıklı
KIRŞEHİR FSK: Gökhan Köstereli, Emre Can Coşkun, Muzaffer Kahrıman, Furkan Tütüncü, Ömer Faruk Aydemir, Caner Uzun (Dk.70 Efe Yağız Hızarcı), Muhammed Egemen Pehlivan (Dk.70 Furkan Yiğit), Caner Çolak (Dk.45: Kadir Balcı), Mehmet Bağlı, Ahmet Can Arık (Dk.86 Oğuzhan Bozkurt), Okan Sarı (Dk.46 Abbas Demir)
BURSASPOR: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel (Dk.46 Hamza Gür), Taha Can Velioğlu, Furkan Özyapı, Ahmet İlhan Özbek, İlhan Depe, Yiğitali Bayrak, Sedat Cengiz, Mücahit Can Akçay (Dk.62 Muhammet Demir), Eren Tunalı, Mehmet Yiğit
SARI KARTLAR: Emre Can Coşkun, Ömer Faruk Aydemir (Kırşehir FSK) / (Bursaspor)
KIRMIZI KART: Gökhan Köstereli (Kırşehir FSK)
GOLLER: 90+4 Abbas Demir (Kırşehir FSK) / Dk.35 Ahmet İlhan Özbek, Dk.88 Sedat Cengiz (Bursaspor)
TFF 3'üncü Lig 1'inci grubun 10'uncu haftasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında Bursaspor'a 2-1 skorla mağlup oldu.
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