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        Kırşehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        KIRŞEHİR'de alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Mikail İnan (36) öldü, R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 01:59 Güncelleme: 11.11.2024 - 02:05
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        Kırşehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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        KIRŞEHİR'de alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Mikail İnan (36) öldü, R.Ö. (38) ağır yaralandı.

        Olay, saat 23.30 sıralarında Kılıçözü Sanayi Sitesi yanı Eski Terminal alanında meydana geldi. İddiaya göre alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Mikail İnan ve R.Ö. tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mikail İnan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. R.Ö.'nün de sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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