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        Kırşehirspor taraftarları, kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı

        BOLU Dağı geçişinde başlayan kar yağışının etkisini artırması nedeniyle, Kırşehirspor taraftarları yolda mahsur kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 00:35 Güncelleme: 24.11.2024 - 00:40
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        Kırşehirspor taraftarları, kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı
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        BOLU Dağı geçişinde başlayan kar yağışının etkisini artırması nedeniyle, Kırşehirspor taraftarları yolda mahsur kaldı.

        Kırşehirspor taraftarları İstanbul'da Bulvarspor maçı dönüşü yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nda mahsur kaldı. Yaklaşık 20 kişilik taraftar grubu yolda araçtan inerek kar yağışından dolayı trafiğe kapanan yolda tezahüratlarda bulundu. O anı cep telefonu kamerasıyla kayda alan taraftar grubu amigosu Halil Kurt, "Bugünün galibiyetinden dolayı haklı gururunu yaşıyoruz. Şu anda Bolu Dağı'nda mahsur kalmış durumdayız. Böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyoruz. Çok güzel" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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