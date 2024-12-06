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        İnternetten geyik boynuzu satan şüpheliye gözaltı

        KIRŞEHİR'de internetten koruma altındaki 'Kızıl geyik' boynuzu satışı yaptığı belirlenen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:20 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:25
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        İnternetten geyik boynuzu satan şüpheliye gözaltı
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        KIRŞEHİR'de internetten koruma altındaki 'Kızıl geyik' boynuzu satışı yaptığı belirlenen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden 25 bin TL'ye geyik boynuzu satışı yapıldığını tespit etti. Bu kapsamda Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) ekiplerinin çalışması sonucu, satışı yapan şüphelinin kimliği ve adresi belirlendi. Adrese yapılan operasyonda Y.U. yakalandı. Şüpheli hakkında 4915 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Geyik boynuzu ise Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Öte yandan boynuzun, koruma altındaki 'Kızıl geyik' türüne ait olduğu ve bu türün avlanmasının yasak olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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