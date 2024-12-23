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        Kırşehir'de çiçek hastalığı görüldü; 13 köyde hayvan hareketi durduruldu

        KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde bir işletmede çıkan koyun-keçi çiçeği hastalığı nedeniyle 13 köyde hayvan hareketi durduruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 16:38 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:40
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        Kırşehir'de çiçek hastalığı görüldü; 13 köyde hayvan hareketi durduruldu
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        KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde bir işletmede çıkan koyun-keçi çiçeği hastalığı nedeniyle 13 köyde hayvan hareketi durduruldu.

        Kaman ilçesindeki bir işletmede koyun-keçi çiçeği hastalığı çıktı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ilçedeki 13 köyde hayvan satışını durdurdu. Kaman İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Sevim, yayımladığı mesajında, "İlçemiz Çadırlıkörmehmet köyünde bulunan TR40-14076 numaralı işletmedeki küçükbaş hayvanlarda koyun-keçi çiçeği hastalığı çıkmış olup idari ve fenni tedbirler alınmıştır. Koruma ve gözetim bölgesi sınırları içerisine giren müdürlüğümüze bağlı Çadırlıkörmehmet, Çadrılıhacıbayram, Tepeköy, Yağmurlusarışağı, Çadrılıhacıyusuf, İrbişim, Meşeköy, Karahabalı, Savcılıbağbaşı, Demirli, Başköy, Ömerhacılı köyleri ve Kurancılı kasabasındaki küçükbaş hayvan hareketleri yasaklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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