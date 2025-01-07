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        Kırşehir'deki kazada ölü sayısı 4'e çıktı

        KIRŞEHİR'de işçi servis minibüsü ile 2 otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı, 20 yaralının tedavisi de hastanede sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:45 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:50
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        Kırşehir'deki kazada ölü sayısı 4'e çıktı
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        KIRŞEHİR'de işçi servis minibüsü ile 2 otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı, 20 yaralının tedavisi de hastanede sürüyor.

        Kaza, dün saat 09.00 sıralarında merkeze bağlı Karakurt köyü yakınlarında meydana geldi. Aynı yöne giden Mustafa Harman yönetimindeki 40 ABF 071 plakalı işçi servis minibüsü ve Mehmet Duman idaresindeki 38 NP 337 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hüsnü Çetin hakimiyetindeki 19 TR 705 plakalı otomobil, yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle çarpıştı. Minibüsün devrildiği kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı ağır, 21 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Minibüsteki yolculardan Irak uyruklu Haydar Ali Muhammed de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. 20 yaralının tedavisi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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