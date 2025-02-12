Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de eğitime kar engeli

        KIRŞEHİR'de meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kent genelinde kuvvetli kar yağışı uyarısı nedeniyle eğitime yarın 1 gün süre ile ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 19:08 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de eğitime kar engeli
        ABONE OL

        KIRŞEHİR'de meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kent genelinde kuvvetli kar yağışı uyarısı nedeniyle eğitime yarın 1 gün süre ile ara verildi.

        Kırşehir Valiliği, yarın kent genelinde kuvvetli kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bu gece ve yarın gün içerisinde ilimiz genelinde kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle, 13 Şubat 2025 Perşembe günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, Kur’an kursları, özel eğitim kursları vb. dahil) eğitime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelimiz ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelimiz de 13 Şubat 2025 Perşembe günü 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        İş kazasında rapor parası düştü
        İş kazasında rapor parası düştü
        Kemal gideli 3 gün oldu! Daha 16 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        Kemal gideli 3 gün oldu! Daha 16 yaşında... Korkutan bekleyiş!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü
        Eski eşi tarafından vurulan genç kadın öldü
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        "Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez!"
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak mı?
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Kırşehir Valisi Demiryürek'ten Berat Kandili mesajı
        Kırşehir Valisi Demiryürek'ten Berat Kandili mesajı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kırşehir'de okul güvenliği tedbirleri değerlendirildi
        Kırşehir'de okul güvenliği tedbirleri değerlendirildi
        Kırşehir'de jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
        Kırşehir'de jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
        Kırşehir'de otomobilde 8 bin 330 sentetik hap ele geçirildi
        Kırşehir'de otomobilde 8 bin 330 sentetik hap ele geçirildi