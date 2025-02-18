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        Sendika şube başkanı tarafından öldürülen sekreter, toprağa verildi

        ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan tarafından öldürülen Şube Sekreteri Erdinç Koç, Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:36 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:40
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        Sendika şube başkanı tarafından öldürülen sekreter, toprağa verildi
        ABONE OL

        ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan tarafından öldürülen Şube Sekreteri Erdinç Koç, Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanlığı'nda meydana geldi. İzmir Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında faaliyet gösteren sendikada Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında tartışma çıktı. Ilgan, yanında bulunan tabanca ile Erdinç Koç'u başından vurdu. Ilgan, daha sonra namluyu kendi başına dayayıp tetiği çekti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erdinç Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Ağır yaralanan Deniz Ilgan ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deniz Ilgan ile Erdinç Koç arasında sendikal faaliyetler konusunda anlaşmazlık bulunduğu ileri sürüldü. Deniz Ilgan da ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gazi Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        CENAZE KIRŞEHİR'E GETİRİLDİ

        Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan tarafından öldürülen Anadolu Şube Sekreteri Erdinç Koç'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Koç'un cenazesi Kırşehir'e getirildi. Öğle namazına müteakip Ahi Evran Camisi'nde kılınan namazın ardından cenaze, Boztepe ilçesi Eskidoğanlı köyünde toprağa verildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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