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        55 milyon liralık 'yatırım danışmanlığı' dolandırıcılığına 12 gözaltı

        KIRŞEHİR'de, 'yatırım danışmanlığı' adı altında para yatıranları toplam 55 milyon TL dolandıran 13 şüpheliden 12'si yakalanıp gözaltına alındı, 1 firari ise aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:33 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:35
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        55 milyon liralık 'yatırım danışmanlığı' dolandırıcılığına 12 gözaltı
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        KIRŞEHİR'de, 'yatırım danışmanlığı' adı altında para yatıranları toplam 55 milyon TL dolandıran 13 şüpheliden 12'si yakalanıp gözaltına alındı, 1 firari ise aranıyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halkı sahte yatırım sitelerine yönlendirip, paravan şirketler adına açılmış banka ve kripto cüzdan hesaplarına para gönderterek mağdur eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 13 şüphelinin yakalanması için Kırşehir merkezli İstanbul, Mersin, Kayseri ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı, 1'inin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 13 cep telefonu, 14 sim kartı, 3 bilgisayar ve 2 harddisk olmak üzere toplam 32 dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin kullandıkları yöntemle 55 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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