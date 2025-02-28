Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Hayırsever, 15 bakkal ve 2 fırının veresiye defterindeki 270 bin TL'lik borcu ödedi

        KIRŞEHİR'de hayırsever iş insanı Mustafa Düger, ramazan ayı öncesi 15 mahalle bakkalı ve 2 fırınının veresiye defterindeki 270 bin TL'lik borcu ödedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 14:17 Güncelleme: 28.02.2025 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayırsever, 15 bakkal ve 2 fırının veresiye defterindeki 270 bin TL'lik borcu ödedi
        ABONE OL

        KIRŞEHİR'de hayırsever iş insanı Mustafa Düger, ramazan ayı öncesi 15 mahalle bakkalı ve 2 fırınının veresiye defterindeki 270 bin TL'lik borcu ödedi.

        Kentte yaşayan hayırsever iş insanı Mustafa Düger, ramazan ayı öncesi 15 mahalle bakkalı ve 2 fırına borcu olan yaklaşık 125 kişinin 270 bin TL'lik borcunu ödedi. Mahalleliden Hanifi Doğan, "4 bin TL kadar bir borcum vardı. Borcumun kapatıldığını bakkala geldiğimde öğrendim. Temizlik işçisiyim, binalara bakıyorum. Asgari ücretle çalışıyorum. 1 oğlum var. Çok zor durumdaydım. Allah razı olsun borcumu ödediler. Rabb'im herkese böyle insanlarla karşılaşmayı nasip etsin. Böyle insanları gördüğüm zaman daha mutlu oluyorum" dedi.

        Kındam Mahallesi'nde bakkal Gülsen Azılı ise "Biz, zenginlerin, durumu iyi olanların borçlarını asla ödettirmiyoruz. Bizim amacımız, durumu iyi olmayanlar, yatalaklar, ödemede sıkıntı yaşayanlar, eşi çalışamayanlar, işsizlerin ve yaptıkları borçları ödeyemeyecek durumda olanların borçlarına öncelik veriyoruz. Sağ olsun iş insanımız yaklaşık 6 aydır, 1 yıldır borcu olanların borçlarını ödedi. Eğer bu borçlar iş insanları tarafından ödenmese, eşim üzerine maalesef çizgi çekmek zorunda kalıyor" diye konuştu.

        'KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ HEP YAPMAK İSTERDİM'

        Hayırsever iş insanı Mustafa Düger de çocukluğu döneminde yaşadıklarından dolayı böyle bir yardımda bulunmak istediğini söyleyerek, "Ramazan ayı öncesinde Kırşehir'deki ihtiyaç sahibi olan hemşehrilerimize yardım etmek istedik. Bu yardımlar benim için çok önemliydi. Engelli, yaşlı, ekonomik durumu iyi olmayan garibanlar var. Bu insanlara yardım etmek hepimizin görevi. Benim de küçüklüğümden beri hep yapmak istediğim bir şeydi bu. Ben de küçükken mahallemizdeki bakkaldan alışveriş yaparken veresiye defterine yazdırırdık. Annemiz elimize biraz para verirdi fakat alacaklarımızın hepsini karşılamazdı. Bakkala tekrar gittiğimizde boğazımız düğümlenirdi. Acaba veresiye yazacaklar mı, yazmayacaklar mı diye utanırdık. Ben de bu durumumdan sonra böyle mahallelerde ihtiyaç sahibi olan hemşehrilerimizin veresiye defterindeki borçlarını ödemek istedim" ifadelerini kullandı.

        Güldiken Mahallesi Muhtarı Ali Köksal, ramazan ayı öncesi mahallelerindeki bakkal ve fırına borcu olan ihtiyaç sahibi ailelerin veresiye defteri borçlarının ödendiğini belirterek hayırsever iş insanına teşekkürlerini iletti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklamalar
        İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklamalar
        Boncuk dehşetinde karar! 12 yaşındaki çocuğu ezmişti!
        Boncuk dehşetinde karar! 12 yaşındaki çocuğu ezmişti!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de kamu personeline kurumsal sosyal medya ve yapay zeka eğitimi ve...
        Kırşehir'de kamu personeline kurumsal sosyal medya ve yapay zeka eğitimi ve...
        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan 28 Şubat açıklaması
        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan 28 Şubat açıklaması
        "Ahiler mutfakta" mottosuyla geleceğin aşçıları yetiştiriliyor
        "Ahiler mutfakta" mottosuyla geleceğin aşçıları yetiştiriliyor
        Kırşehir'de 12. sınıf öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi
        Kırşehir'de 12. sınıf öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi
        Kırşehir Valisi Demiryürek, pansiyonda kalan öğrencilerle buluştu
        Kırşehir Valisi Demiryürek, pansiyonda kalan öğrencilerle buluştu
        Kırşehir'de Şehitler Ormanı özenle korunuyor
        Kırşehir'de Şehitler Ormanı özenle korunuyor