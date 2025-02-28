Hayırsever, 15 bakkal ve 2 fırının veresiye defterindeki 270 bin TL'lik borcu ödedi

KIRŞEHİR'de hayırsever iş insanı Mustafa Düger, ramazan ayı öncesi 15 mahalle bakkalı ve 2 fırınının veresiye defterindeki 270 bin TL'lik borcu ödedi.

Kentte yaşayan hayırsever iş insanı Mustafa Düger, ramazan ayı öncesi 15 mahalle bakkalı ve 2 fırına borcu olan yaklaşık 125 kişinin 270 bin TL'lik borcunu ödedi. Mahalleliden Hanifi Doğan, "4 bin TL kadar bir borcum vardı. Borcumun kapatıldığını bakkala geldiğimde öğrendim. Temizlik işçisiyim, binalara bakıyorum. Asgari ücretle çalışıyorum. 1 oğlum var. Çok zor durumdaydım. Allah razı olsun borcumu ödediler. Rabb'im herkese böyle insanlarla karşılaşmayı nasip etsin. Böyle insanları gördüğüm zaman daha mutlu oluyorum" dedi.

Kındam Mahallesi'nde bakkal Gülsen Azılı ise "Biz, zenginlerin, durumu iyi olanların borçlarını asla ödettirmiyoruz. Bizim amacımız, durumu iyi olmayanlar, yatalaklar, ödemede sıkıntı yaşayanlar, eşi çalışamayanlar, işsizlerin ve yaptıkları borçları ödeyemeyecek durumda olanların borçlarına öncelik veriyoruz. Sağ olsun iş insanımız yaklaşık 6 aydır, 1 yıldır borcu olanların borçlarını ödedi. Eğer bu borçlar iş insanları tarafından ödenmese, eşim üzerine maalesef çizgi çekmek zorunda kalıyor" diye konuştu.

'KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ HEP YAPMAK İSTERDİM'

Hayırsever iş insanı Mustafa Düger de çocukluğu döneminde yaşadıklarından dolayı böyle bir yardımda bulunmak istediğini söyleyerek, "Ramazan ayı öncesinde Kırşehir'deki ihtiyaç sahibi olan hemşehrilerimize yardım etmek istedik. Bu yardımlar benim için çok önemliydi. Engelli, yaşlı, ekonomik durumu iyi olmayan garibanlar var. Bu insanlara yardım etmek hepimizin görevi. Benim de küçüklüğümden beri hep yapmak istediğim bir şeydi bu. Ben de küçükken mahallemizdeki bakkaldan alışveriş yaparken veresiye defterine yazdırırdık. Annemiz elimize biraz para verirdi fakat alacaklarımızın hepsini karşılamazdı. Bakkala tekrar gittiğimizde boğazımız düğümlenirdi. Acaba veresiye yazacaklar mı, yazmayacaklar mı diye utanırdık. Ben de bu durumumdan sonra böyle mahallelerde ihtiyaç sahibi olan hemşehrilerimizin veresiye defterindeki borçlarını ödemek istedim" ifadelerini kullandı.

Güldiken Mahallesi Muhtarı Ali Köksal, ramazan ayı öncesi mahallelerindeki bakkal ve fırına borcu olan ihtiyaç sahibi ailelerin veresiye defteri borçlarının ödendiğini belirterek hayırsever iş insanına teşekkürlerini iletti.