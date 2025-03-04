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        Bakan Göktaş: Aileyi güçlendiren çalışmalarımıza hız kazandırdık

        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle biliyorsunuz bu yıl, 'Aile Yılı' olarak ilan edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 20:43 Güncelleme: 04.03.2025 - 20:45
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        Bakan Göktaş: Aileyi güçlendiren çalışmalarımıza hız kazandırdık
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        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle biliyorsunuz bu yıl, 'Aile Yılı' olarak ilan edildi. Bu kapsamda, aileyi güçlendiren çalışmalarımıza hız kazandırdık. Ailenin önemini yeniden hatırlatmak, aileyi karşı karşıya kaldığı tehditlere karşı korumak için çalışıyoruz" dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret kapsamında Kırşehir'e geldi. Bakan Göktaş, Kırşehir Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaretlerin ardından Kırşehir'de bir otelde şehit aileleri, gaziler ve huzurevi sakinleriyle iftar programında bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş burada açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, "Bugün ailelerimizle bir araya geldiğimiz bu sofralarla geleneklerimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi kuşaktan kuşağa aktarıyoruz. Bu birliktelikler aile yapımızı ve değerlerimizi daha da güçlendiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle biliyorsunuz bu yıl, 'Aile Yılı' olarak ilan edildi. Bu kapsamda, aileyi güçlendiren çalışmalarımıza hız kazandırdık. Ailenin önemini yeniden hatırlatmak, aileyi karşı karşıya kaldığı tehditlere karşı korumak için çalışıyoruz. Aile bireyleri arasındaki dayanışmayı, kuşaklar arası bağları güçlendirecek faaliyetler yürütüyoruz. Gençlerimizin yuva kurmaları için verdiğimiz teşvikler devam ediyor. 13 Ocak itibariyle biliyorsunuz Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonunu, evlilik kredisini yaygınlaştırdık. Bu kapsamda Kırşehir’de 103 gencimiz bu krediye başvurdu. Kültürden sanata, eğitimden ulaşıma her alanda ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

        'KIRŞEHİR'E 49 MİLYAR LİRALIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

        Kırşehir'e yapılan yatırımları anlatan Bakan Göktaş, "Kırşehir’i, 23 yıldır olduğu gibi eser ve hizmet siyasetimizle kalkındırmaya, güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu süre zarfında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimize 49 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bunun 3 milyarı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı alanında gerçekleşmiştir. Kırşehir’de hizmetlerimize durmadan devam edeceğiz" diye konuştu.

        'NİTELİKLİ VE ERİŞİLEBİLİR HİZMET OLANAKLARI KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ'

        Kırşehir’e kazandırılan iki önemli yatırımı açıklayan Bakan Göktaş, "Kırşehir Merkez’de Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezimizi inşallah Kırşehirli kardeşlerimize kazandıracağız. Ayrıca Kaman’da da Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de sizlerin hizmetine en kısa sürede sunmayı hedefliyoruz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Her iki merkezimizin çalışmalarını tamamladığımız zaman Kırşehir’e, engelli kardeşlerimiz ve aileleri için çok daha kapsamlı, çok daha nitelikli ve erişilebilir hizmet olanakları kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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