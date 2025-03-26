Baca temizliği yapılan döner dükkanında çıkan yangın, çatıyı kapladı

Yangın, saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Terme Caddesi'ndeki 4 katlı binanın zemin katında bulunan döner dükkanında meydana geldi. Ramazan ayı nedeniyle tadilatta olan döner dükkanında baca temizliği yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler 4 katlı binanın çatısına ulaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

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