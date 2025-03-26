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        Baca temizliği yapılan döner dükkanında çıkan yangın, çatıyı kapladı

        KIRŞEHİR'de 4 katlı binanın zemin katında, tadilatta olan döner dükkanında baca temizliği yapıldığı sırada çıkan yangın, çatıyı kapladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 18:33 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:35
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        Baca temizliği yapılan döner dükkanında çıkan yangın, çatıyı kapladı
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        KIRŞEHİR'de 4 katlı binanın zemin katında, tadilatta olan döner dükkanında baca temizliği yapıldığı sırada çıkan yangın, çatıyı kapladı. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Yangın, saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Terme Caddesi'ndeki 4 katlı binanın zemin katında bulunan döner dükkanında meydana geldi. Ramazan ayı nedeniyle tadilatta olan döner dükkanında baca temizliği yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler 4 katlı binanın çatısına ulaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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