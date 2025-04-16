Kırşehir'de 4 katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

KIRŞEHİR'de 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yanan bina kullanılamaz hale gelirken, cam kırıklarının isabet ettiği bir otomobilde de hasar oluştu, dumandan etkilenen 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Yangın, gece yarıs Kervansaray Mahallesi 2088'inci Sokakta bulunan 4 katlı binanın en üst katında çıktı. 4'üncü kattaki dairenin oturma odasında çıkan yangında, alevler hızla dairenin diğer bölümlerine yayıldı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, binada oturanları tahliye etti. Yangının çıktığı evde bulunan 2 kişi ile binada oturan 1 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri dumandan zehirlenen 3 kişiyi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yangın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Daire kullanılamaz hale gelirken, binanın önünde park halinde bulunan bir otomobil ise kırılan cam parçalarının isabet etmesiyle hasar gördü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.