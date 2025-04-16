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        Kırşehir'de 4 katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

        KIRŞEHİR'de 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 01:52 Güncelleme: 16.04.2025 - 01:55
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        Kırşehir'de 4 katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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        KIRŞEHİR'de 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yanan bina kullanılamaz hale gelirken, cam kırıklarının isabet ettiği bir otomobilde de hasar oluştu, dumandan etkilenen 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.

        Yangın, gece yarıs Kervansaray Mahallesi 2088'inci Sokakta bulunan 4 katlı binanın en üst katında çıktı. 4'üncü kattaki dairenin oturma odasında çıkan yangında, alevler hızla dairenin diğer bölümlerine yayıldı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, binada oturanları tahliye etti. Yangının çıktığı evde bulunan 2 kişi ile binada oturan 1 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri dumandan zehirlenen 3 kişiyi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yangın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Daire kullanılamaz hale gelirken, binanın önünde park halinde bulunan bir otomobil ise kırılan cam parçalarının isabet etmesiyle hasar gördü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

        'ÇOK KORKTUK, PİJAMAYLA DIŞARI ÇIKMIŞIM'

        Yangında aracının üzerine cam parçası düşen karşı bina sakinlerinden Ayşe Hilal Deliorman (33), "Evimizde yatmaya hazırlanıyorduk bir baktım dışarıdan sesler yükselmeye başladı. Karşı binadan alevler yükseliyor ve çevreyi dumanlar sarmış. Çok panik oldum ve aşağıya indik. Aracımızın üzerine cam parçası düşmüş hemen oradan uzaklaştırdık ama ağır hasar görmüş. Binada 5-6 kişinin kaldığı söyleniyor ve yangının elektrik prizinden çıktığını konuşuyorlardı. O kadar korktum ki evden dışarı pijamayla çıkmışım" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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