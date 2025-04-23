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        Seçimi kaybettikten sonra şiir yazıp gündem olan muhtar adayı, geçirdiği trafik kazasını da şiirle anlattı

        KIRŞEHİR'de muhtarlık seçimini kaybedince kendisine oy vermeyen akrabalarına sitem dolu şiir yazarak sosyal medyada gündem olan çoban Aydın Battal (55), trafik kazası geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 23:19 Güncelleme: 23.04.2025 - 23:19
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        Seçimi kaybettikten sonra şiir yazıp gündem olan muhtar adayı, geçirdiği trafik kazasını da şiirle anlattı
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        KIRŞEHİR'de muhtarlık seçimini kaybedince kendisine oy vermeyen akrabalarına sitem dolu şiir yazarak sosyal medyada gündem olan çoban Aydın Battal (55), trafik kazası geçirdi. Battal kaza anını da şiirle anlatıp, sosyal medya hesabından paylaştı.

        Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Akpınar ilçesi kavşağında meydana geldi. Ankara istikametinden gelmekte olan R.T. yönetimindeki 06 DJS 091 plakalı otomobil, iddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapınca kavşakta bekleyen Aydın Battal yönetimindeki 40 ND 783 otomobile çarptı. Kazada Aydın Battal ile otomobildeki eşi hafif yaralandı. Battal ise yaşadığı trafik kazası sonrası bir şiirle kazayı videoya alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Aydın Battal kaza anını yazdığı şu dizelerle dile getirdi:

        "Kim koruk yedide dişimiz böyle kamaşıyorsa, anamın babası şehit Çanakkale'de. Babamın babası şehit Çanakkale'de. Babamın dedesi şehit Yemen'de. Biz kime nördüysek, kim koruk yedi de dişimiz kamaşıyorsa."

        MUHTARLIK SEÇİMİNİ KAYBEDİNCE YAZDIĞI ŞİİRLE GÜNDEM OLMUŞTU

        Akpınar ilçesi Aşağıhomurlu köyünde çoban Aydın Battal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 300 haneli köyünden muhtar adayı olmuş, 4 muhtar adayının yarıştığı seçimlerde 29 oyla son sırada yer almıştı. Battal, kendisine akrabalarının da oy vermediğini belirterek sitemli bir şiir yazıp, seslendirerek, sosyal medyada gündem olmuştu. Şiir günlerce konuşulurken, Aydın Battal ise bir televizyon dizisinde de rol aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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