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        Kırşehir'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması

        GALATASARAY'ın, Kayserispor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, sarı-kırmızılı taraftarlar, Kırşehir'de şampiyonluğu doyasıya kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 00:06 Güncelleme: 19.05.2025 - 00:10
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        Kırşehir'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması
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        GALATASARAY’ın, Kayserispor’u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, sarı-kırmızılı taraftarlar, Kırşehir'de şampiyonluğu doyasıya kutladı.

        Süper Lig'in 36’ncı haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek ligin bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kırşehir'de sokaklara çıkarak şampiyonluğu kutladı. Kırşehir'deki Galatasaray taraftarları, bayraklarını ellerine alarak araçlarıyla ve yaya olarak Cacabey Meydanı’na gelip tezahüratlarda bulundu. Davul-zurna eşliğinde şampiyonluğu kutlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, daha sonra kent merkezinde tur attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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