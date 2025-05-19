Kırşehir'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması

Süper Lig'in 36’ncı haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek ligin bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kırşehir'de sokaklara çıkarak şampiyonluğu kutladı. Kırşehir'deki Galatasaray taraftarları, bayraklarını ellerine alarak araçlarıyla ve yaya olarak Cacabey Meydanı’na gelip tezahüratlarda bulundu. Davul-zurna eşliğinde şampiyonluğu kutlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, daha sonra kent merkezinde tur attı.

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