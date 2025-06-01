Kırşehir'de sağanak sele neden oldu; tarım arazileri zarar gördü

Kaman ilçesine bağlı Erbişim köyünde sağanağın ardından oluşan sel suları nedeniyle köy içi yollar ve bağlantı yolları ulaşıma kapandı. Bazı noktalarda taşkınlar meydana gelirken, yollar çamur ve su birikintileriyle kaplandı. Tarım alanlarında da zarar oluştu. Köydeki buğday ve arpa ekili tarlalarda hasar meydana geldi. Çiftçiler, su altında kalan arazilerde büyük ölçüde ürün kaybı yaşandığını belirtti.

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