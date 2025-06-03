Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de EÜAŞ'a ait depodaki yangın söndürüldü

        KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde Elektrik Üretim A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 02:21 Güncelleme: 03.06.2025 - 02:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de EÜAŞ'a ait depodaki yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ait depoda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yangın, saat 20.00 sıralarında Kaman ilçesine bağlı Hirfanlı köyünde meydana geldi. EÜAŞ'a ait depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler depoyu sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Öte yandan Kaman Kaymakamı Nurullah Kaya da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Yangında can kaybı yaşanmazken, depoda zarar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Kurultayı soruşturmasında 12 kişiye hapis istemi
        CHP Kurultayı soruşturmasında 12 kişiye hapis istemi
        Ahmet için cennetin kapısını çaldılar
        Ahmet için cennetin kapısını çaldılar
        Starmer'dan savaşa hazırlık açıklaması
        Starmer'dan savaşa hazırlık açıklaması
        Donald Trump: Uranyum zenginleştirmesine izin vermeyeceğiz
        Donald Trump: Uranyum zenginleştirmesine izin vermeyeceğiz
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Bakan Fidan'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Bakan Fidan'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Rus basını memorandumun şartlarını paylaştı
        Rus basını memorandumun şartlarını paylaştı
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ölmeden önce not bıraktı
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        Yusuf'a Alman kancası!
        Yusuf'a Alman kancası!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de Elektrik Üretim AŞ'ye ait depodaki yangın söndürüldü
        Kırşehir'de Elektrik Üretim AŞ'ye ait depodaki yangın söndürüldü
        Kırşehir'de son yağışlarda tarım arazileri zarar gördü
        Kırşehir'de son yağışlarda tarım arazileri zarar gördü
        Kırşehir'de selden etkilenen köyde inceleme yapıldı
        Kırşehir'de selden etkilenen köyde inceleme yapıldı
        Kırşehir'de selin hasarı, dronla görüntülendi
        Kırşehir'de selin hasarı, dronla görüntülendi
        Kırşehir'de selden etkilenen köyde hasar tespit çalışması başlatıldı
        Kırşehir'de selden etkilenen köyde hasar tespit çalışması başlatıldı
        Kırşehir'de sel nedeniyle 1 ev çöktü, hasar gören 3 ev boşaltıldı
        Kırşehir'de sel nedeniyle 1 ev çöktü, hasar gören 3 ev boşaltıldı