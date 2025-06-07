Düğüne giderken kazada ölen çift, toprağa verildi

İZMİR'in Bornova ilçesinde otomobille kız kardeşinin düğününe giderken kazada hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan (30) memleketi Kırşehir'de, eşi Ecemnur Aslan (30) ise Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 5 Haziran'da saat 23.45 sıralarında Ankara Asfaltı Ambarlar Kavşağı yakınında meydana geldi. Kemalpaşa yönünden Bornova istikametine giden E.E. yönetimindeki 35 ARR 259 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Haydar Aslan yönetimindeki 34 KSP 882 plakalı otomobile çarptı. E.E.'nin otomobili takla atarak metrelerce sürüklenirken, diğer araç ise bariyerlere çarptı. Kazada Haydar Aslan ile eşi Ecemnur Aslan yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Aslan ailesinin 5 aylık bebeği V.E.A. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer otomobil sürücüsü E.E. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.E. hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan E.E. ve V.E.A.'nın tedavisi devam ettiği bildirildi.

Bu arada Haydar Aslan'ın, kız kardeşi Merve Aslan'ın düğününe gitmek için eşi ve 5 aylık bebeği ile yola çıktığı belirtildi.