Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de tefecilik operasyonu: 9 gözaltı

        KIRŞEHİR'de, araç alım satımı üzerinden tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 11:16 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de tefecilik operasyonu: 9 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KIRŞEHİR’de, araç alım satımı üzerinden tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte ‘Yağma’, ‘Tefecilik’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlarını organize şekilde işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası merkezde 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.T., O.T., R.A., B.A., H.E., N.K., S.B., C.S. ve Ö.Ö. isimli 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, galericilik faaliyeti altında tefecilik yaptıkları tespit edildi. Araçları fahiş fiyatlarla vadeli olarak sattıkları, ödemelerde sorun yaşandığında ise borçlulara baskı, darp ve tehditle senetleri tahsil ettikleri, araçlara el koyarak gasbettikleri belirlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 221 adet 7.65 mm fişek, 2 şarjör, 6 milyon TL değerinde 15 senet ve senet fotokopisi, 158 araç satış sözleşmesi, 1 alacak-vereceklerin yazılı olduğu not defteri, 14 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        Minik kalbi çalıştırıldı ancak acı haber geldi!
        Minik kalbi çalıştırıldı ancak acı haber geldi!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Sulama kanalında felaket! Baba ve 2 kızı öldü!
        Sulama kanalında felaket! Baba ve 2 kızı öldü!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Ücretler enflasyona yenildi
        Ücretler enflasyona yenildi
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de jandarma vatandaşları yangın ve boğulmalara karşı uyardı
        Kırşehir'de jandarma vatandaşları yangın ve boğulmalara karşı uyardı
        Kırşehir'de "Aile Akademisi" eğitim programı düzenlendi
        Kırşehir'de "Aile Akademisi" eğitim programı düzenlendi
        Kırşehir'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Kırşehir'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Kırşehir Valisi Demiryürek, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönüm...
        Kırşehir Valisi Demiryürek, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönüm...
        Kırşehir'de 252 köyün 210'unda su altyapısı yenilendi
        Kırşehir'de 252 köyün 210'unda su altyapısı yenilendi
        Kırşehir Adalet Camisi'nin temeli atıldı
        Kırşehir Adalet Camisi'nin temeli atıldı