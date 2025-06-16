Kırşehir'de tefecilik operasyonu: 9 gözaltı (2)
9ŞÜPHELİ TTUKLANDIKırşehir'de araç alım satımı üzerinden tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 9 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
9ŞÜPHELİ TTUKLANDI
Kırşehir'de araç alım satımı üzerinden tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 9 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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