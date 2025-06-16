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        Kırşehir'de tefecilik operasyonu: 9 gözaltı (2)

        9ŞÜPHELİ TTUKLANDIKırşehir'de araç alım satımı üzerinden tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 9 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 21:12 Güncelleme: 16.06.2025 - 21:12
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        Kırşehir'de tefecilik operasyonu: 9 gözaltı (2)
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        9ŞÜPHELİ TTUKLANDI

        Kırşehir'de araç alım satımı üzerinden tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 9 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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