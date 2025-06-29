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        AK Parti'li Zorlu: Türk dünyasında yeni bir uyanış gerçekleşmektedir

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Yüzde 21'lerde olan savunma sanayinin milli ve yerlilik oranı çok şükür yüzde 80'ler seviyesine ulaşmıştır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 14:46 Güncelleme: 29.06.2025 - 14:50
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        AK Parti'li Zorlu: Türk dünyasında yeni bir uyanış gerçekleşmektedir
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, “Yüzde 21’lerde olan savunma sanayinin milli ve yerlilik oranı çok şükür yüzde 80’ler seviyesine ulaşmıştır. Bu bizim için değil sadece bütün Türk dünyası için önemli bir kazanım haline gelmiştir. Çünkü yaşadığımız bu son dönemde Türk dünyasında yeni bir uyanış gerçekleşmektedir” dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kırşehir’de bu yıl 7’ncisi düzenlenen Geleneksel Karacakurt Türkmen Şöleni’ne katıldı. Program kapsamında ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Zorlu, teşkilat mensuplarıyla birlikte şölen kortejine katılarak yürüyüş yaptı. Ardından Ahi Stadyumu’nda kurulan kıl çadırları ziyaret eden Zorlu, burada yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan krizlere ve değişen dengelere dikkat çekti. Türkiye’nin güçlü liderlik ve kararlı dış politikayla bölgede istikrar sağlayan önemli bir güç haline geldiğini belirten Zorlu, savunma sanayiindeki yerli üretim oranının yüzde 80’lere ulaşmasının da bu başarının bir göstergesi olduğunu söyledi.

        ‘ARTIK GELECEĞİ İNŞA ETMEYE ADAY BİR TÜRK DÜNYASI VARDIR’

        Küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin Türk dünyasında da yeni bir uyanışa kapı araladığını ifade eden Zorlu, “Dünyada çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Yeni bir dünya düzeninin eşiğinde farklı coğrafyalarda farklı kaoslar, savaş iklimlerini hep birlikte yaşıyor ve teneffüs ediyoruz. Bölgemizde de istikrarsızlık arayışları birtakım çevreler tarafından tetiklenmek isteniyor. İşte böyle bir ortamda çok şükür güçlü liderlik ve tutarlı dik bir dış politikayla Türkiye’miz bölgesinde güven veren toplumuyla bütünleşmiş çok önemli bir noktaya gelmiştir. Yüzde 21’lerde olan savunma sanayinin milli ve yerlilik oranı çok şükür yüzde 80’ler seviyesine ulaşmıştır. Bu bizim için değil sadece bütün Türk dünyası için önemli bir kazanım haline gelmiştir. Çünkü yaşadığımız bu son dönemde Türk dünyasında yeni bir uyanış gerçekleşmektedir” diye konuştu.

        ‘GELECEĞİ İNŞA ETMEYE ADAY BİR TÜRK DÜNYASI VAR’

        Türk Devletleri Teşkilatı’na değinen Zorlu, “Bugün Türkiye ile birlikte 7 Türk devletimiz hamdolsun uluslararası arenada ekonomisiyle, dünyanın ilk 10 ekonomik birlikteliğinden birisine adaydır ve bu yolda hızla ilerlemektedir. Yaklaşık 5 milyon metrekare yüz ölçümü 250 milyon nüfusuyla 2 trilyon dolarlık milli hasılasıyla artık dünyada adından söz ettiren ve geleceği inşa etmeye aday bir Türk dünyası vardır” ifadelerini kullandı.

        ‘KARACAKURT TÜRKMENLERİ, TÜRK TARİHİNİN OMURGASIDIR’

        Zorlu konuşmasının devamında şunları söyledi:

        “Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ve vizyonuyla bildiğiniz gibi 23 Şubat tarihinde AK Parti’mizde Türk Devletleriyle İlişkiler Başkanlığı kurulmuştur. Bu başkanlık sizlerin başkanlığıdır. Sadece Türk devletleriyle ilişkiler değil, Türk dünyasında soydaş ve akraba topluluklarımızın derdiyle dertlenen onların sesi olmaya aday bir vizyonla kurulmuştur. Büyük Türk dünyasının önemli parçalarından birisi de bugün bu gururu yaşatan Karacakurt Türkmen kardeşlerimizdir. Onlar yeri gelmiş Selçuklu’nun akıncısı, yeri gelmiş Osmanlı’nın sancağı, yeri gelmiş Cumhuriyet’in omurgasını oluşturan sesi olmuşlardır. Dolayısıyla bu hepimize önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluk gittiğimiz her sahada birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve taçlandırabilmek ülküsü olabilmelidir.”

        Program, halk oyunları gösterileri ve ozanlar atışmasıyla devam etti. Şölene bölge halkı yoğun ilgi gösterdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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