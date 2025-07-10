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        Bahçe sulama kavgasında komşu çifti pompalı ile vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

        KIRŞEHİR'de bahçe sulama nedeniyle çıkan tartışmada Mustafa Keleş'in pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Musa Şen (67) öldü, eşi Nezahat Şen (65) ise ağır yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 22:18 Güncelleme: 10.07.2025 - 22:20
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        Bahçe sulama kavgasında komşu çifti pompalı ile vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
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        KIRŞEHİR'de bahçe sulama nedeniyle çıkan tartışmada Mustafa Keleş’in pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Musa Şen (67) öldü, eşi Nezahat Şen (65) ise ağır yaraladı.

        Olay, saat 19.30 sıralarında Kırşehir'in Özbağ kasabası Kışlapınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bahçeleri bitişik olan Mustafa Keleş ile komşusu Musa Şen arasında uzun süredir bahçe sulama meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyor. Taraflar arasında yeniden yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Mustafa Keleş evine giderek pompalı tüfeğini aldı. Ardından tekrar olay yerine gelen Keleş, komşusu Musa Şen ile eşi Nezaket Şen’e ateş açtı.

        Silah sesleri endişe yaratırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Musa Şen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Nezaket Şen ise sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mustafa Keleş, olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayda kullanılan pompalı tüfeğe el konuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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