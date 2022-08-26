KAEÜ serasında hidrojen enerjili ısıtma sistemi uygulanacak

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) Ar-Ge serasında hidrojen enerjili ısıtma sistemi kurulması için proje hayata geçirilecek.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklama göre, üniversite bünyesinde "GES Destekli Hidrojen Enerjisi ile Sera Isıtma Sistemi Projesi" hazırlandı.

KAEÜ Senato Salonu'nda projenin inceleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (KOP) Başkanı Murat Karakoyunlu ve yatırımcı şirketlerin temsilcilerinin de katıldığı toplantıda konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, hidrojenle ilgili yeni bir projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Karakaya, "Pilot üniversite projelerimizden biri olan Termal Seralarda Kümelenme Projesi ile oluşturduğumuz Ar-Ge seramızda hidrojen enerjisini kullanarak ısıtma sistemini hayata geçirmek istiyoruz. KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve yatırım şirketi yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Karakoyunlu da çok değerli buldukları Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin çalışmalarını ve projelerini desteklemeyi planladıklarını aktardı.

Termal Seralarda Kümelenme Projesi yürütücüsü Doç. Dr. Hakan Başak da Ar-Ge serasının çalışmaları ve ürettikleri ürünler, ürünlerin kalitesi ve değeri hakkında sunum yaptı.

Pilot Tarım ve Jeotermal Koordinatörü Doç. Dr. Ramazan Ayrancı ise Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin koordinatörlüğünü üstlendiği, Ankara ve Selçuk üniversitelerinin ortaklığında oluşturulan Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amaçları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

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