Kırşehir'deki zincirleme trafik kazasıyla ilgili bir sürücü tutuklandı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 sürücüden biri tutuklandı.

Kırşehir-Kayseri kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarındaki kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü M.D. ile otomobil sürücüsü S.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücülerden S.Ş. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, tır sürücüsü M.D. ise nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Kırşehir-Ankara kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarında dün sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen, 5 tır, 6 otomobil ve bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi ölmüş, 11 kişi yaralanmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında bir tır ve bir otomobil sürücüsü gözaltına alınmıştı.





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