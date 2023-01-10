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Bakan Özer, Kırşehir'de Kırtıllar Neşet Ertaş Köy Yaşam Merkezi'nin açılışında konuştu:

AA

Bakan Özer, Kırşehir'de Kırtıllar Neşet Ertaş Köy Yaşam Merkezi'nin açılışında konuştu:

KIRŞEHİR (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İnşallah 3 ay içerisinde hanesi 10’dan fazla olan tüm köy okullarını açacağız. Böylece köy yaşam merkezlerini köyün yaşam merkezi haline getireceğiz." dedi.

AK Parti ve MHP Kırşehir İl Başkanlıklarını ziyaret eden Özer, daha sonra Akpınar ilçesindeki Kırtıllar Neşet Ertaş Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı.

Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada, bozkırın tezenesi, bozlak ustası Neşet Ertaş'ın adının yaşatılacağı köy yaşam merkezinin Kırtıllar köyündeki çocukların anaokulu, ilkokul ihtiyacını karşılamanın yanı sıra yetişkinlere de halk eğitim merkezi kurslarının düzenlenmesine katkı sunacağını söyledi.

Kırşehir’de 8 köy yaşam merkezi açtıklarını belirten Özer, "İki ay içinde 25 tane daha açacağız ve sayıyı 33’e çıkaracağız. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Son 20 yılın bu ülkenin evlatlarının eğitime erişmeleriyle ilgili devasa yatırımların yapıldığı bir dönem olduğunu ifade eden Bakan Özer, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehir, bölge, köy ayrımı yapılmadan Türkiye'nin her noktasına eğitim yatırımı gitti. İlk kez Cumhuriyetin birinci yüz yılında okul öncesinden ortaöğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranı yüzde 95’in üzerine çıktı. 2000’li yıllara baktığınız zaman okul öncesi eğitimde yüzde 11’lik okullaşma oranı var. Yüzde 89’u yok. İlkokul ve ortaokulda problem yok ama lise çağı nüfusunun yarısının eğitim alamadığı Türkiye manzarası var."

Özer, 5 yaş okullaşma oranına önem verdiklerini vurgulayarak, "Dün bir açıklama yapıldı, eğitimde reformla ilgili. Diyor ki, 5 yaşta eğitimi zorunlu yapacağız. Biz 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 99’a çıkardık. Zorunlu olmadığı halde yüzde 99’a çıkardık. Arkadaşlar, yeni bir reform yapma iddiasıyla yola çıkarak 5 yaşı zorunlu yapacaklarını iddia ediyorlar. Zorunlu ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 99,63. Zorunlu ortaokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,44. Bu neyi gösteriyor, sahadan bu kadar kopuk olduklarını gösteriyor. Eğer 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 20’ler, 30’lar civarında olsa dersin ki, 'ben geleceğim, 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 95’in üzerine çıkartacağım.' Zaten yüzde 99." ifadelerini kullandı.

Son 20 yılda bu ülkenin evlatlarının eğitimle buluşabilmesi için şartlı eğitim yardımından burslara, pansiyon imkanlarından ücretsiz taşımaya, yemeğe, ders kitaplarına, yardımcı kaynaklara kadar her türlü imkanın seferber edildiğini anlatan Özer, şöyle konuştu:

"Bu sosyal yardımların 2022 yılındaki maliyet karşılığı 525 milyar lira. Bu hükümet her zaman vatandaşının yanında oldu. Kart dağıtmasına gerek yok. Eğitim kartı dağıtmasına gerek yok. Zaten her türlü yardımı veriyor. İnşallah 2023 yılının ikinci döneminde, yani 6 Şubat itibarıyla ücretsiz yemekle ilgili kapasiteyi 1,8 milyondan 5 milyona çıkartacağız. Okul öncesindeki tüm çocuklarımıza ücretsiz yemek vereceğiz. Pansiyonlu okullarımızı, taşımalı eğitimden yararlanan yerlerdeki tüm okullarımızı bu kapsama alacağız. Yani, bizim derdimiz bu memleketin çok daha iyi olması. Sayın Cumhurbaşkanımızın derdi bu ülkenin her alanda çok güçlü olması ve bir Türkiye Yüzyılı hikayesinin bu dünyada yaşatılması."

Hükümetin özellikle Kovid-19 salgınından sonra tersine göç dalgasını fırsat bilerek aynı zamanda gıda, tarım ve hayvancılığın da stratejik bir alan olduğu bilinciyle köy yaşam merkezlerine, köy okullarına tekrar hayat vermeye başladığına işaret eden Bakan Özer, "2022 yılında 2 bin 200 köy okulunu onararak köy yaşam merkezi olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Buradaki amacımız sadece köy anaokulu ya da ilkokulu açmak değil, siz değerli vatandaşlarımızın tarımdan hayvancılığa kadar istihdam becerilerini artırmayla ilgili istemiş olduğu her türlü kursu ayağınıza getirmek. Kırşehir merkezine gitmeden burada o halk eğitim kurslarının düzenlenmesini sağlamak. İnşallah 3 ay içerisinde hanesi 10’dan fazla olan tüm köy okullarını açacağız. Böylece köy yaşam merkezlerini köyün yaşam merkezi haline getireceğiz. Kadınlarımızın, erkeklerimizin sosyalleştiği, eğitim aldığı, çevre köylerin bir araya geldiği bir meydan haline getireceğiz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Kırtıllar Neşet Ertaş Köy Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Bakan Özer, merkezin bahçesinde meslek liselerinin açtığı stantlardaki gıda, makine, sağlık ve teknoloji alanındaki ürünleri inceledikten sonra köydeki Abdal ustalarından Neşet Ertaş türküleri dinledi. Merkezin önündeki çadırda gözleme yapan kadınlar Bakan Özer'e ikramda bulundu.

Açılışa Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve diğer yetkililer katıldı.

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