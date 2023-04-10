Kırşehir'de şiddetli rüzgar hasara yol açtı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Budak köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, bazı evlerin çatıları uçtu.



Köy muhtarı Mustafa Mürsel Yıldırım, AA muhabirine, köyde etkili olan yağmurla çıkan şiddetli rüzgarın çatıları uçurduğunu, kiremitleri düşürdüğünü, telefon direklerini ve ağaçları devirdiğini söyledi.

Köy camisinin minaresinin de yıkıldığını ve bu nedenle caminin çatısının hasar gördüğünü dile getiren Yıldırım, "Jandarmayı arayıp bilgi verdim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri gelip tespit yapacak. Çok şükür can kaybı yok, sadece hasar var." dedi.

Yıldırım, çok sayıda evin çatısının hasar gördüğünü sözlerine ekledi.

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