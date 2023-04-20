AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Mucur’da seçim ofisi açtı

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KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanlığınca Mucur'da seçim ofisi açılışı gerçekleştirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, açılış programında konuşan İl Başkanı Seher Ünsal, yoğun seçim çalışması yürüttüklerini, seçimlerden büyük bir zaferle çıkacaklarını aktardı.

Kırşehir'de 2 milletvekilini de kazanacaklarını, vatandaşın kendilerine ve adaylara teveccüh gösterdiğini vurgulayan Ünsal, Kırşehir'e yeni proje ve yatırımlar kazandıracaklarını, kentin ihtiyaçları ve sorunlarına çözüm odaklı çalıştıklarını vurguladı.

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz da 14 Mayıs'ta 2 milletvekilini de AK Parti'den kazandırarak TBMM'ye uğurlayacaklarını, hep birlikte Kırşehir için çalışacaklarını belirtti.

AK Parti Kırşehir milletvekili adayları Necmettin Erkan ve Osman Arslan ise Kırşehir'e ve ülkeye farklı görevlerde hizmet ettiklerini, Kırşehir'de 2-0 yaparak TBMM'de kentin tüm sorunlarını, sıkıntılarını çözme gayreti içerisinde olacaklarını ifade etti.

Açılışın ardından AK Parti heyeti esnafı ziyaret etti.

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