Kırşehir Valisi Buhara muhtarlarla buluştu

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara, Akpınar ve Kaman'da devam eden yatırımları yerinde inceledi, kurum amirlerinden bilgi aldı.

Daha sonra Akpınar ve Kaman ilçelerinde konferans salonlarında mahalle ve köy muhtarlarıyla buluşan Buhara, ilçedeki yöneticilerden devam eden faaliyet ve çalışmaları içeren brifingleri aldı.

Buhara, mahalle ve köy muhtarlarının bölgelerindeki talep ve sorunlarını dinledi.

Toplantılara, AK Parti'den Kırşehir Milletvekili seçilen Necmettin Erkan'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Turan Soğukoluk, İl Genel Meclisi Başkanı Emre Demirci, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, kaymakamlar ve ilgili kurum amirleri katıldı.

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