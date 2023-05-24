Vali Buhara, Boztepe ve Mucur'da muhtarları dinledi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Boztepe ve Mucur ilçelerinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara, Boztepe ve Mucur'da devam eden yatırımları yerinde inceledi, kurum amirlerinden bilgi aldı.

İlçelerdeki konferans salonlarında mahalle ve köy muhtarlarıyla buluşan Buhara, ilçe yöneticilerinden devam eden faaliyet ve çalışmalar hakkında brifing aldı.

Boztepe ve Mucur'da Vali Buhara, mahalle ve köy muhtarlarının bölgelerindeki talep ve sorunlarını da dinledi.

Toplantılara, AK Parti'den Kırşehir Milletvekili seçilen Necmettin Erkan'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Turan Soğukoluk, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, kaymakamlar ve ilgili kurum amirleri katıldı.

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