AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, mazbatasını aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, mazbatasını aldı

AA

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, mazbatasını aldı

KIRŞEHİR (AA) - 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti'den Kırşehir milletvekili seçilen Necmettin Erkan, mazbatasını aldı.

Erkan, Kırşehir Adliyesi konferans salonunda mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere, kendisine destek olan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Kırşehir'in ilçeleri, mahalle ve sokaklarındaki tüm vatandaşlara ulaşmak için elinden geleni yaptığını vurgulayan Erkan, "Seçim sürecinde gece gündüz bizlerle beraber çalışan, destek olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzde 28 Mayıs seçimleri var, burada da yine hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz. Gelecek nesillere güzel bir Türkiye bırakmak, Kırşehir ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da Necmettin Erkan'ın sadece AK Parti'nin değil, tüm Kırşehir'in milletvekili olduğunu, kendisine ve şehre hayırlı olmasını temenni ettiğini belirterek, başarılı ve yeni hizmetlerin kazandırılacağı bir dönem olacağını dile getirdi.

Adliyedeki törenin ardından Erkan ve partililer Kırşehir Ahi Evran Camisi'ne kadar yürüyerek, burada dua etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Buhara, Boztepe ve Mucur'da muhtarları dinledi
YEREL HABERLER Vali Buhara, Boztepe ve Mucur'da muhtarları dinledi
Kırşehir Valisi Buhara muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Kırşehir Valisi Buhara muhtarlarla buluştu
Kırşehir'de jandarma ekipleri sürücüleri bilgilendirdi
YEREL HABERLER Kırşehir'de jandarma ekipleri sürücüleri ...
Kırşehir'de Cumhur İttifakı 28 Mayıs'taki seçim için çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kırşehir'de Cumhur İttifakı 28 Mayıs'taki seçim için ...
Kırşehir'de Cumhur İttifakı üyeleri esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Kırşehir'de Cumhur İttifakı üyeleri esnafı ziyaret ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.