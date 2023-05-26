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Kırşehir'e hayvan hastanesi müjdesi

AA

Kırşehir'e hayvan hastanesi müjdesi

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, hayvan yetiştiricileriyle bir araya gelerek, Kırşehir'e hayvan hastanesi yapılacağı müjdesini verdi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ile Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Ozan, Kaman ilçesine bağlı köyleri ziyaret etti.

Kaman'ın İsahocalı, Tepeköy, Ömerhacılı, Kargın Selimağa, Kargınmeşe köylerindeki çiftçiler ve hayvan üreticileriyle bir araya gelen AK Parti heyeti, köylerdeki talepleri yerinde dinledi.

Milletvekili Erkan, bölge halkının geçim kaynağı hayvancılık olması sebebiyle en çok talebin de hayvan hastanesinden yana olduğunu aktardı.

Üreticilerin talebini yerine getirmenin kendilerinin görevi olduğunu vurgulayan Erkan, "Onların derdine derman olacak, onlara büyük kolaylık sağlayacak hayvan hastanesinin en kısa sürede kazandırılması için adımları atıyoruz. Sadece Kırşehir'e değil, bölgeye hitap edecek bir hayvan hastanesi yapılacak. Kırşehir'de hayvancılık Türkiye genelinde nispeten önemli bir seviyededir. Bu hastane ile bölgede üretimin ve yeni girişimcilerin artacağını, insanımızın hayvancılık yaparken daha rahat çalışacaklarını inanıyorum." diye konuştu.

Ünsal da "Üreticilerimizin talepleri doğrultusunda hayvan hastanesini Kırşehir'e kazandıracağız. Genel seçimlerde meclis çoğunluğunu kazanarak zaferle çıkan Cumhur İttifakımızı daha da güçlendirmek ve hizmetlerin yatırımların aksamdan devam etmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hemşerilerimizin desteğini 28 Mayıs'taki seçimlerde de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bülent Ozan ise hayvan hastanesinin şehre kazandırılması ile Kırşehir'deki hayvancılığın daha sağlıklı bir ortamda yapılacağını kaydetti.

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