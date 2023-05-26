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Kırşehir'de "Genç Ahiler Ormanı" oluşturuldu

AA

Kırşehir'de "Genç Ahiler Ormanı" oluşturuldu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 500 fidan dikilerek "Genç Ahiler Ormanı" oluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte bütün eğitim kademelerinde uygulanan "Ahi Şehri Kırşehir Projesi" kapsamında, Hayriye Kımçak Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Boztepe yolunda bulunan ormanlık alana 500 fidan dikilerek "Genç Ahiler Ormanı" oluşturuldu. Çevreye duyarlı, küresel çevre sorunlarına karşı sorumluluk duyan, bilinçli, çözüm üretebilen gençler yetiştirilmesi hedeflenen çalışma kapsamında lise öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinliğe Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Hayriye Kımçak Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda uygulanan Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında, öğrencilerde yardımlaşma ve işbirliği duygularını güçlendirmek amacıyla depremden etkilenen ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım kampanyası düzenlendi.

Proje kapsamında, Kahramanmaraş'taki ilk ve orta okullara kırtasiye malzemeleri, akıl ve zeka oyun setleri, oyuncak, spor ekipmanları, kıyafet ve sağlık malzemesi gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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